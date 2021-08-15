BABA VE KIZI ÖLDÜ

Yaralılardan A.A. ve kızı E.A, Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.A'nın eşi F.A'nın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.