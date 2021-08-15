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    • Yaşam
    • 15.08.2021 22:40
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    • 15.08.2021 23:01
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    Komşular arasında bıçaklı kavga! Baba ve kızı öldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki aile sokak ortasında birbirlerine girdi. Kavgada yaralanan baba ve kızı kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

    AJANSLAR
    Komşular arasındaki bıçaklı kavga!

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki aile sokak ortasında birbirlerine girdi. Kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta, annesi T.Y. ile yürüyen H.Y, daha önceden husumetli oldukları komşuları A.A, eşi F.A, kızı E.A ile A.A'nın ağabeyi M.A. ile karşılaştı.

    BIÇAKLA SALDIRDI
    İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.Y, üzerindeki bıçakla husumetli oldukları aileye saldırdı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y. ve annesi T.Y'nin ellerindeki bıçakları bırakması için havaya uyarı ateşi açtı.

    Zanlılar, bıçakları yere attıktan sonra gözaltına alındı.

    Kavgada yaralanan A.A, F.A. E.A. ve M.A, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

        BABA VE KIZI ÖLDÜ
        Yaralılardan A.A. ve kızı E.A, Fatih Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        A.A'nın eşi F.A'nın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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