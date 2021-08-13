5 kişiden 1 milyon TL toplayıp kayıplara karıştı! Antalya'da kripto para dolandırıcılığı





"15-20 GÜNDÜR KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ"

Yaşadığı durumu anlatan Ali Can, "Tanıdığımız bir arkadaş bize gelerek kardeşinin bitcoin alıp sattığını söyledi. Bize verdiğimiz paradan her ay yüzde 20 kazanç vadetti. Biz arkadaşımızın kardeşini tanımıyorduk, kardeşi ile problem olmayacağını söyledi. Güvenin dedi. Biz ilk olarak kendisine 50 bin TL verdik. İlk ay bize yüzde 20 kar verdi. İkinci ay olunca bize 'bitcoin çıkacak, arabanızı satın, neyiniz var neyiniz yok satın. Bu fırsatı bir daha yakalamayacaksınız. Lara'da güzel bir ofis açacağız' dedi. 15-20 gündür kendisine ulaşamıyoruz. Telefonları kapalı. Sadece bizim bildiğimiz 5 kişi var mağdur, 1 milyon TL ortalıkta yok" dedi.