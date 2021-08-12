Afyonkarahisar'da polis memuru eşinin ailesini öldürdü (Yaşam haberleri)

AFGANLAR BAYRAK ASTI!

Afganistan'da Taliban'dan kaçan binlerce göçmen, Türkiye sınırlarına dayandı. Bunlardan bazıları kaçak yollarla ülkeye girmeyi başardı. İki kişi Alanya'da plajda Afgan bayrağı dikip sosyal medyadan video paylaştı. Bunun bir provokasyon olabileceği belirtilerek, dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Türk genci olarak bir kez bile Antalya'da denize giremedim....

İpini koparan da bizim gidemediğimiz sahillerde...

Bu hadsizlik nedir... İnşallah provokasyon değildir.

Bulun bu kişileri, hemen sınır dışı edin lütfen...

O bayrağı dikenlere oradakiler nasıl izin verdi?