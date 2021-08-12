Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Afyonkarahisar'da polis memuru eşinin ailesini öldürdü (Yaşam haberleri)

    Afyonkarahisar'da polis memuru Atilla Aydemir, boşanmak üzere olduğu eşinin kaldığı baba evini bastı. Aydemir, çıkan tartışmanın ardından eşi Gönül Aydemir, kayınpederi Nuray Akdeniz ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

    Polis dehşet saçtı: 4 ölü

    Afyonkarahisar'da polis memuru Atilla Aydemir, boşanmak üzere olduğu eşinin kaldığı baba evini bastı. Aydemir, çıkan tartışmanın ardından eşi Gönül Aydemir, kayınpederi Nuray Akdeniz ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

    BUNUN ADI CİNAYET
    Balıkesir'de     denizde yüzerken sürat teknesinin çarpması sonucu can veren Elvan Fırat Taşdöğen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi, tekneyi kullanan Ender Küçük'ün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Acılı eş, "Bunun adı cinayet. Cenazemizi defnetmeden serbest bırakıldığını öğreniyoruz" dedi.

    195 MİLYON DEVRETTİ
    6+Joker bilen çıkmayınca 195 milyon 639 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 150 bin 499'ar lira, 4 bilenler bin 716'şar lira, 3 bilenler 104'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        501 BİN LİRA DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 501 bin lira devretti. 5 bilenler 10 bin 239'ar lira, 4+1 bilenler 731'er lira, 4 bilenler 51'er lira, 3+1 bilenler 28'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler ve 0+1 bilenler 5'er lira alacak.

        AFGANLAR BAYRAK ASTI!
        Afganistan'da Taliban'dan kaçan binlerce göçmen, Türkiye sınırlarına dayandı. Bunlardan bazıları kaçak yollarla ülkeye girmeyi başardı. İki kişi Alanya'da plajda Afgan bayrağı dikip sosyal medyadan video paylaştı. Bunun bir provokasyon olabileceği belirtilerek, dikkatli olma çağrısı yapıldı.

        Türk genci olarak bir kez bile Antalya'da denize giremedim....
        İpini koparan da bizim gidemediğimiz sahillerde...
        Bu hadsizlik nedir... İnşallah provokasyon değildir.
        Bulun bu kişileri, hemen sınır dışı edin lütfen...
        O bayrağı dikenlere oradakiler nasıl izin verdi?

        TALiBAN PANiĞi!
        ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından Taliban, 5 gün içinde 8 şehir merkezini aldı. Kabil'i bile ele geçirebileceği açıklandı. Afgan hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışma nedeniyle halk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Binlerce kişi, başkent Kabil'de kurdukları derme çatma çadırlara sığındı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar!
        Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da polis memuru eşinin ailesini öldürdü (Yaşam haberleri)
            SON DAKİKA