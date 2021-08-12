Afyonkarahisar'da polis memuru eşinin ailesini öldürdü (Yaşam haberleri)

Afyonkarahisar'da polis memuru Atilla Aydemir, boşanmak üzere olduğu eşinin kaldığı baba evini bastı. Aydemir, çıkan tartışmanın ardından eşi Gönül Aydemir, kayınpederi Nuray Akdeniz ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'i beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
BUNUN ADI CİNAYET
Balıkesir'de denizde yüzerken sürat teknesinin çarpması sonucu can veren Elvan Fırat Taşdöğen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi. Eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi, tekneyi kullanan Ender Küçük'ün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Acılı eş, "Bunun adı cinayet. Cenazemizi defnetmeden serbest bırakıldığını öğreniyoruz" dedi.
195 MİLYON DEVRETTİ
6+Joker bilen çıkmayınca 195 milyon 639 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 150 bin 499'ar lira, 4 bilenler bin 716'şar lira, 3 bilenler 104'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.