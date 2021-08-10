Bayburt'ta kuraklık nedeniyle baraj yaklaşık 20 metre çekildi

"Şu anda bir sorunumuz yok ama uzun vadede suyun tasarruflu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kıyıdan yaklaşık 20 metre civarında bir çekilme var. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü bölgemizde suya ihtiyacı olan ürün çeşitliliğimiz bir hayli fazla. Özellikle şeker pancarı eken çiftçilerimiz eylül sonuna kadar sulama yapıyor. Bu sebeple 10 metre dolayında bir çekilmenin daha yaşanacağını ön görüyoruz."