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    • Yaşam
    • 09.08.2021 18:45
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    • 09.08.2021 18:45
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    Türk Hava Yolları'ndan yangınlarla mücadeleye helikopter desteği!

    Son dakika haberleri... Türkiye genelinde özellikle turistik bölgelerde başlayan 260'dan fazla yangının 256'sı kontrol altına alındı. Kalan yangınlarla mücadele sürerken Türk Hava Yolları'ndan helikopter desteği geldi. THY, 2 yangın söndürme helikopteri kiralayarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sundu.

    DHA
    THY’den yangınlarla mücadeleye helikopter desteği!

    Türk Hava Yolları, 2 yangın söndürme helikopteri kiralayarak Türkiye'de devam eden yangınlarla mücadele için Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sundu.

    THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ederken şirket de yangınlara müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

    150 BİN FİDAN BAĞIŞI
    Daha önce orman yangınlarının olduğu bölgelere 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan THY, şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.

    Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

    2,5 TON SU KAPASİTESİ VAR
    Yangınla mücadele edecek 2,5 ton su kapasiteli Mil Mi-8 ve Mi-17 tipi iki adet helikopter, 2 ay kesin ve 1 ay opsiyonlu kiralanarak 9 Ağustos tarihinde teslim alındı.

    Dalaman Havalimanı'nda bulundurulacak helikopterler bölgede yaşanacak olası yangınlara en hızlı şekilde müdahaleye hazır olacak.

    Öte yandan üçüncü bir helikopterin teslim alınması için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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    Haberler Yaşam Türk Hava Yolları'ndan yangınlarla mücadeleye helikopter desteği!
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