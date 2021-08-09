Bursa'da kan donduran olay: Ormanda erkek cesedi bulundu!





DAHA ÖNCE BÖLGEDE HİÇ GÖRMEDİK

Cesedi bulan Salih Taran, "Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım" dedi.

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