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    • Yaşam
    • 09.08.2021 11:50
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    • 09.08.2021 11:50
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    Bursa'da kan donduran olay: Ormanda erkek cesedi bulundu!

    Bursa’da, ormanlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, cesedin kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

    DHA
    Kan donduran! Hayvanlar parçaladı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden Salih Taran, ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polise haber verdi.


    30 YAŞLARINDA ERKEK
    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin öldüğü belirlendi.


    Üzerinden kimlik çıkmayan, vücudunun büyük bölümü hayvanlar tarafından parçalandığı öngörülen ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Polis, cesedin kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.



        DAHA ÖNCE BÖLGEDE HİÇ GÖRMEDİK
        Cesedi bulan Salih Taran, "Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım" dedi.

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        Haberler Yaşam Bursa'da kan donduran olay: Ormanda erkek cesedi bulundu!
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