Artvin-Erzurum karayolu iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı





Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

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