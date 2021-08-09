Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.08.2021 18:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.08.2021 18:34
    ABONE OL

    Artvin-Erzurum karayolu iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

    Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler de yolu açmak için harekete geçti.

    Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı!

    Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

    Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.



    Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balıkesir’deki kazanın seyrini değiştirecek gelişme
    Haberler Yaşam Artvin-Erzurum karayolu iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        SON DAKİKA