Otizmli Elif Ece Türkoğlu, piyanoda zirveye doğru ilerliyor

Müzik dünyasında bir notayı başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği olarak bilinen 'absolut'a (mutlak kulak) sahip otizmli 16 yaşındaki Elif Ece Türkoğlu, şimdi çok mutlu.

Eskişehir'de oturan ve 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Elif Ece Türkoğlu, konuşma güçlüğü çekerken ailesinin desteğiyle aldığı eğitimlerle henüz okula başlamadan okuma yazmayı öğrendi. 5. sınıfta müzik öğretmenin yeteneğini fark etmesiyle "mutlak kulak" olduğu öğrenilen Elif, ortaokulda sınavına girdiği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı.

Burada aldığı 1,5 yıllık eğitimin ardından Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Elif Ece, yeteneğiyle dikkati çekti. Anne Sibel Türkoğlu, "Konuşamayan Elif, eğitimlerle konuştu. Elif 'Konuşabilecek mi' derken, yavrum şiir yarışmalarına katıldı.

Küçüklüğünde oyuncak bir bilgisayarı vardı. Burada istediği ve sevdiği müzik parçalarını çıkarıyordu. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda öğrenim görürken müzik öğretmeni Sera Metin, Elif Ece'nin müziğe ilgisini fark etti. Elif'i müzik alanına yönlendirmemiz gerektiğini söyledi. Şimdi çok umutlu ve mutluyuz" dedi.