Taksici cinayetinde dehşete düşüren detaylar: Adamın topuğuna sıkarız

"BİZ ŞAFAK TAKSİYİZ, ADAMIN TOPUĞUNA SIKARIZ"

Hakim, tanık Uğuz'a daha önce karakolda verdiği ifadeyle duruşmadaki ifadesi arasında çelişki olduğunu söyledi. Bunun üzerine Uğuz, "İlk olayda yani ben müşterimi beklerken bana yumruk atan şahıs, 'Devam et diyorsak gideceksin. Biz Şafak Taksiyiz, adamın topuğuna sıkarız' dedi. Ben karakoldaki ifademde durağa bas konuş ile durumu anlattığımı söylemedim. Zaten ifademi de okumadan imzaladım. Ben karakolda ifade verirken şahısların eşkâllerini verdim. Verdiğim eşkâller doğrudur" diye konuştu.

"TEK İSTEĞİM BABAMIN KATİLLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI"

Duruşmada maktulün 21 yaşındaki oğlu müşteki Berat Aras tek istediğinin babasının katillerinin ortaya çıkarılması olduğunu söyledi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Rahmi Kırım ise, "Ben olay günü silah kullanmadım. Bu olayı gerçekleştirip bizim üzerimize yıkıyorlar. Bu olayda en mağdur olan kişi benim. Eşim ve çocuklarım çok mağdur oldular" dedi. Sanık Emrah Karadağ da bu olay ile ilgisinin olmadığını olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Mahkeme heyeti sanıklar Rahmi Kırım ve Emrah Karadağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.