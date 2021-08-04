Sultangazi'de korku dolu anlar! Esnaf yangın tüpüyle koştu





O anları anlatan Hasan Kala, "Araç kapının önünde duruyordu. Kabloların yandığını duyduk. Dışarı çıktık ve bir anda kablolar ikiye bölünerek yere düştü. Bir parçası ise aracımın üzerine geldi. Dükkandan yangın tüpünü çıkartana kadar aracımızda maddi hasar oluştu. Kablo söndükten sonra bu defa elektrik direği yanmaya başladı. Gelen çalışma ekibine neden böyle bir şey olduğunu sordum. Kabloların yetersiz olduğunu ve fazla yüklenme olduğu için bu patlamanın gerçekleştiğini söylediler ve kabloları tamir edip gittiler. Ancak bu hafta 3. defa yaşanıyor. Allah göstermesin bir çocuğun veya buradan geçen birinin başına da gelebilirdi. Eğer öyle olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Şimdi benim zararımı ise kim karşılayacak bilmiyorum" dedi.

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