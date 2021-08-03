Türk iş insanı Basri Tokgöz ünlü model Candice Swanepoel’e teklif götüreceklerini açıkladı

2020 yılının ve 2021'in ilk yarısının birçok sektör için sönük geçmesine rağmen kendileri gibi dijital mecraları yoğun kullanan sektörlerin iş hacimlerinde gözle görülür bir artış yaşandığını ifade eden genç iş insanı Basri Tokgöz "'Erken kalkan yol alır' mantığı ile hareket ediyoruz. Dijital pazarlamanın Türkiye'de gelişmeye başladığını görür görmez bu alandaki çalışmalara ağırlık verdik. Bir Türk markası olan Basriko için de artık zamanın geldiğini düşünüyoruz. Global pazarda yer almak için birçok farklı isimle görüşme sağladık ancak anlaşmaya varamadık henüz. Önümüzdeki ay içinde Güney Afrikalı model Candice Swanepoel'e teklif götürmeyi planlıyoruz. 2022 başında İngiltere, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın önemli ülkelerinde dijital medya ile Youtube ve Instagram üzerinden 200 milyon gibi bir kitleye ulaşma konusunda bir hedef belirledik. Bunun için bütçemizi de ayarladık. En önemli konu reklam yüzümüzün kim olacağı. Umarım Candice ile anlaşmaya varırız. Onunla çalışmayı biz de çok istiyoruz." diye konuştu.

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