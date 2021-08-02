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    • Yaşam
    • 02.08.2021 18:16
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    • 02.08.2021 18:16
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    Yangınlar sonrası Yalova'da flaş karar! 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı

    Son dakika haberleri... Ülkemizde yangınlarla mücadele sürerken il valilikleri de yangınlara karşı önlem alıyor. Yalova'da orman yangınlarına önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmaya 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

    AA
    Bir ilde daha 'ateş' yasağı!

    Yalova'da orman yangınlarına önlemek amacıyla piknik ve mesire yerlerinde mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmaya 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

    Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu Vali Muammer Erol Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili yeni kararlar alındı.

    Kentteki tüm piknik ve mesire yerleri ile Delmece Yaylası Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

    Toplantıda ayrıca ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.

    Komisyon ayrıca orman alanı civarındaki tesis ve sanayi kuruluşlarının da yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alması yönünde karara vardı.

    Toplantıda her türlü patlayıcı, havai fişek, maytap ve benzeri yakıcı maddeleri kullanılmasına da yasak getirildiği bildirildi.

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    Haberler Yaşam Yangınlar sonrası Yalova'da flaş karar! 1 Eylül'e kadar piknik ve mesire yerlerinde ateş yakmak yasaklandı