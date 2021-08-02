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    • Yaşam
    • 02.08.2021 08:52
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    • 02.08.2021 09:05
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    SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu kayıp! Koronavirüse yakalanınca ablasıyla tartışıp evden çıktı bir daha haber alınamadı

    Son dakika haberleri... Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu koronavirüse yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi. Babası da Antalya'ya gelen Azra Gülendam Haytaoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. İşte izini kaybettiren Azra Gülendam Haytaoğlu'yla ilgili son dakika gelişmeleri...

    Azra izini kaybettirdi haber alınamıyor

    Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu.

    Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonrasında ise aynı gün yaşanan kaçış ve izini kaybettirme süreci adeta ışık hızıyla gerçekleşti. İşte şüpheli olayla ilgili son dakika detayları:

    Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

        "HAVA ALACAĞIM" DEDİ VE GİTTİ
        Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı.

        Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

        POLİSE BAŞVURDULAR
        Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu.
            4 il için sağanak yağış uyarısı
            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu kayıp! Koronavirüse yakalanınca ablasıyla tartışıp evden çıktı bir daha haber alınamadı