İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolla beraber göçtü

"O SIRADA KİMSE YOKTU"

Mahalle sakini Mehmet Kaya, "Burada çalışırken bir gürültü duyduk. İnşaat alanında göçük olmuş. Her türlü emniyeti almalarına rağmen, neyden dolayı olduğunu bilmiyorum ama göçük oldu. Buraya büyük bir site yapıyorlar. İnşaat alanı için yan tarafa temel kazılmıştı. Yolla beraber göçtü. Ne yolda ne de inşaat alanında o sıra kimse yoktu. İşçiler anlamış orayı boşaltmışlar" dedi.