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    • Yaşam
    • 02.08.2021 20:39
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    • 02.08.2021 20:42
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    Bursa'da husumetliler çatıştı: 1 ölü 1 yaralı

    Son dakika haberleri... Bursa'da husumetlilerin çatışması kanlı bitti. Burak Y isimli şahıs ile aralarında husumet bulunan Yasin Dere arasında silahlı çatışma çıktı. Tabancayla vurularak, ağır yaralanan Dere, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Burak Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    DHA
    Bursa'da husumetliler çatıştı!

    Bursa'da husumetlilerin çatışması kanlı bitti.

    Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y. ve Semih Y., husumetli oldukları Yasin Dere'nin iş yerine geldi.

    Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Yasin Dere ağır yaralandı.

    POMPLAI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
    Bu sırada babalarının vurulduğunu gören Yasin Dere'nin 2 oğlu ise şüphelilerin evlerine doğru pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Dere, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli Burak Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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