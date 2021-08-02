Bursa'da husumetliler çatıştı: 1 ölü 1 yaralı

POMPLAI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Bu sırada babalarının vurulduğunu gören Yasin Dere'nin 2 oğlu ise şüphelilerin evlerine doğru pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.