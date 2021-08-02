Bursa'da husumetliler çatıştı: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'da husumetlilerin çatışması kanlı bitti.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y. ve Semih Y., husumetli oldukları Yasin Dere'nin iş yerine geldi.
Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet eden Yasin Dere ağır yaralandı.
POMPLAI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Bu sırada babalarının vurulduğunu gören Yasin Dere'nin 2 oğlu ise şüphelilerin evlerine doğru pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.