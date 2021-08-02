Aneesa Sharif güzelliğe değen kadın eli

127.300 takipçiye sahip Instagram hesabında modaya ve güzelliğe dair fikirlerini takipçileri ile paylaşan Aneesa Sharif, Londra, Buckinghamshire'in tam kalbinde yer alan ve estetik olmayan tedavi olanaklarını sunduğu L'amour Clinic adında bir estetik kliniği kurdu.





11 yıllık tecrübesinin ardından uluslararası bir model olan iş insanı Aneesa Sharif, moda ve güzellikte geliştirdiği deneyimlerini L'amour Clinic ile estetik olmayan tedaviler için bir cennete dönüştürmeye karar verdi. Kurduğu L'amour Clinic, müşterilerinin tüm güzellik ihtiyaçlarını karşılayan üst seviye bir kliniktir.





Dokunduğu her şeye değer katan Aneesa Sharif, modadan, güzelliğe, öğretmenlikten, İş insanlığına her yola hâkim bir kadın olarak geleceğini parlak olarak görmektedir. Modellik ve güzellik kariyerine devam eden Aneesa, kız kardeşi, iş ortağı ve aynı zamanda lüks bir seyahat blogcusu olan Henna Sharif ile sık sık seyahatler gerçekleştiriyor.





Yaptığı çalışmalar ile yeni nesil Güney Asyalı kadın girişimcilere ilham kaynağı olan Aneesa Sharif, hırslı parıltısı, başarılı olma dürtüsü ile klişeleri parçalamaya devam ediyor. Aneesa'nın hayranları ve takipçileri, şu ana kadar ki çok başarılı kariyerinde bundan sonra daha neleri sakladığını merak ediyor ve görmek için sabırsızlanıyorlar.