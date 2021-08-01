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    • Yaşam
    • 01.08.2021 13:26
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    • 01.08.2021 13:26
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    Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile ve Kilyos sahillerinde denize girmek yasak mı yoksa serbest mi?

    Şile'de denize girmek yasak mı? Ülkenin dört bir yanında sıcak hava hakimken İstanbul’daki vatandaşlar yakın bir yerlere giderek denize girmek ve serinlemek istiyor. İstanbul’da deniz keyfi denilince akla ilk gelen Şile ve Kilyos oluyor. Geçtiğimiz günlerde boğulmanın yaşanmasınından dolayı bazı yerlerde denize girmek yasaklanmıştı. Peki İstanbul Şile ve Kilyos sahillerinde denize girmek yasak mı yoksa serbest mi?

    takvim.com.tr
    Şile'de denize girmek yasak mı?

    Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile ve Kilyos sahillerinde denize girmek yasak mı yoksa serbest mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Şile'de iki kişinin boğulmasının ardından denize girmek yasaklanmıştı. Sıcak havalarda serinlemek isteyen İstanbullu vatandaşlar bu hafta da yasak olup olmadığını merak ediyor ve araştırıyor. İşte kaymakamlıktan yapılan son açıklama…

    ŞİLE VE KİLYOS'TA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

    Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre Şile'da yasaklar yapılıyor.

    ŞİLE KAYMAKAMLIĞI'NDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA NE OLDU?

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik hava deniz raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağının, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceğinin, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.

    Açıklamada, yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

        Açıklamada, yarın (pazar günü) hava deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı bildirildi.
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