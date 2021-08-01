Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile ve Kilyos sahillerinde denize girmek yasak mı yoksa serbest mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Şile'de iki kişinin boğulmasının ardından denize girmek yasaklanmıştı. Sıcak havalarda serinlemek isteyen İstanbullu vatandaşlar bu hafta da yasak olup olmadığını merak ediyor ve araştırıyor. İşte kaymakamlıktan yapılan son açıklama…
ŞİLE VE KİLYOS'TA DENİZE GİRMEK YASAK MI?
Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre Şile'da yasaklar yapılıyor.
ŞİLE KAYMAKAMLIĞI'NDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA NE OLDU?
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede meteorolojik hava deniz raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağının, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceğinin, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, yarın rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi: