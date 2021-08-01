Şile'de denize girmek yasak mı? İstanbul Şile ve Kilyos sahillerinde denize girmek yasak mı yoksa serbest mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Şile'de iki kişinin boğulmasının ardından denize girmek yasaklanmıştı. Sıcak havalarda serinlemek isteyen İstanbullu vatandaşlar bu hafta da yasak olup olmadığını merak ediyor ve araştırıyor. İşte kaymakamlıktan yapılan son açıklama…