Antalya'da ufku kaplayan dumanlar yavru carettaları da olumsuz etkiledi





'İLK DEFA YANGIN DUMANI ALTINDA AÇTIK YUVAMIZI'

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, "Çıralı'daki yuva sayımız 119'a ulaştı. Bugün 33'üncü yuvamızın kontrol açılışını gerçekleştirdik. Bugüne kadar 1000 yavruyu canlı olarak denize göndermiş bulunuyoruz. Bu bizi elbette çok sevindirdi. Bugün ilk defa maalesef çok garip bir yangın dumanı altında açtık bu yuvamızı. Manavgat'ın dumanı arkamızda görünüyor. Maalesef Türkiye'nin pek çok yerinde olan yangınlar için gerçekten çok üzgünüz. Bütün zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ölen vatandaşlarımız için rahmet diliyoruz. Tabii ölen vatandaşlarımızın yanı sıra bu ormanlarda çok sayıda canlının da yok olduğunu biliyoruz. Bunun için de çok üzgünüz. Bunların tekrar yaşanmamasını diliyoruz" dedi.