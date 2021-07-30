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    • Yaşam
    • 30.07.2021 10:15
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    • 30.07.2021 10:15
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    Erzincan'da acı olay! Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

    Erzincan'da sabah saatlerinde tarım işçilerini taşıyan bir traktörle kamyon çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi görüyor.

    Acı olay! Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı

    Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan traktörle kamyonla çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinden Erzincan-Sivas karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

    Tarım işçilerini taşıyan Gazi Taştan yönetimindeki 24 AE 359 plakalı traktör, sürücüsü henüz belirlenemeyen 21 DP 618 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve bağlı römork devrildi. Römorkta bulunan tarım işçileri yola savruldu. İşçilerden Rukiye Yıldız kaza yerinde yaşamını yitirirken, 7 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

    Ayşe Kından da tedaviye alındığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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    Haberler Yaşam Erzincan'da acı olay! Tarım işçilerini taşıyan traktör kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı