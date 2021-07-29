Gamze Açar iş görüşmesine gittiği otelde 5. kattan düşerek hayatını kaybetti! 'Kendini attı deriz yırtarız'





"KORKU DOLU ŞEKİLDE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otelde çalışan tanık Ö.E.'nin ifadesine yer verildi. Ö.E., olay günü otelin 7'nci katında bulunduğunu, saat 08.30 sıralarında iş için uyandığını belirterek, "Bu esnada ilk olarak çığlık sesi duydum. Aradan 2 dakika geçtikten sonra daha yüksek bir şekilde acı ve korku dolu şekilde çığlık sesi geldi. Odadan çıkmak için hazırlanmaya devam ederken 3'ncü kez bir çığlık sesi daha duydum. Bu kez aradan 5 dakika geçtikten sonra çok yüksek sesli bir çığlık sesi daha duydum. Bunun üzerine aynı odada bulunan arkadaşıma sesleri duyup duymadığını sordum. Bana son gelen sesi duyduğunu söyledi. Biz konuşurken bu kez 'pat' diye bir ses geldi. Bunun üzerine arkadaşıma şaka yollu 'biri düştü sanırım' dedim. Pencereden aşağı baktığımızda gerçekten birinin yerde yattığını gördük" dedi.