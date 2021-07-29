Ankara'da, iki insan kaçakçısı ve TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Şereflikoçhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, gündüz saatlerinde Ankara- Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir TIR'da arama yaptı. TIR içerisinde ve dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan uyruklu toplam 147 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüphelisi yakalandı.



Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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