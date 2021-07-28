Arılar 1500 çiçekten topladı! Mersin'de 2 bin rakımlı Toros Dağları'nın zirvesinde bağ sağımı başladı

Bal hasat zamanı ailesine yardımcı olan Seher Tipi (24) de "Ailem uzun yıllardır bal üreticiliği yapıyor ve ben de hasat zamanı onlara yardımcı oluyorum. Arıcılık, çok zevkli ve çok güzel bir iş. İnşallah bu sezon da çok güzel ballarımız olacak" diye konuştu.

Toros Dağları'nın eteklerinde arıcıların hasadı, 20 gün sürecek. Yeni sezon üretimi balların ise 1 ay sonra raflarda yer alacağı öğrenildi.