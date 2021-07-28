Arılar 1500 çiçekten topladı! Mersin'de 2 bin rakımlı Toros Dağları'nın zirvesinde bağ sağımı başladı

Erdemli'de 2 bin rakımlı Toros Dağları'nın zirvesindeki Evdilek Yaylası'nda, üreticilerin yaz sezonu bal sağımı başladı. Sezonundan umutlu olduklarını belirten üreticiler, yağmurun az yağması nedeniyle rekoltede düşüş yaşanmasına rağmen kalitenin yüksek olduğunu söyledi.
Toroslar'ın zirvesinde yer alan ve Erdemli ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Evdilek Yaylası'nda Abdullah Tipi, 200 kovanla bal üretimini yaptı. Yaz sezonu bal sağımına başladığını belirten Tipi, "Bu yıl yağmurun az yağması sebebi ile bal rekoltesinde biraz düşüş yaşanıyor ama bal kalitesinde de artmış durumda" dedi.
1500 ÇEŞİT ÇİÇEKTEN BAL
Evdilek Yaylası'nda 1500 çiçek çeşidinin bulunduğunu dile getiren Tipi, "Burada bulunan binbir çeşit çiçeklerden elde edilen balların kalitesi de artıyor.