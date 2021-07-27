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    Yer: Antalya... Bir annenin feryadı! "Cenaze aracı beni çiğnesin..."

    Antalya’da Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazenin alınması sırasında önce morgun kapısı, ardından cenaze aracı önüne yatan Esra Kibrit, “Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım” diyerek ağladı.

    Bir annenin feryadı! Cenaze aracı beni çiğnesin

    Kalkan'da önceki gün yürekleri parçalayan bir olay yaşandı. Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

    Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu.



    Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı.



    Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü. Doruk Kibrit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'ye götürüldü.



        Anne Esra Kibrit, temizlik telaşıyla bir an oğlunu unutunca, hayatı boyunca unutamayacağı bir pişmanlık yaşadı.


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        Diren Tunus
        Haberler Yaşam Yer: Antalya... Bir annenin feryadı! "Cenaze aracı beni çiğnesin..."