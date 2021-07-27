Yer: Antalya... Bir annenin feryadı! "Cenaze aracı beni çiğnesin..."





Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü. Doruk Kibrit'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'ye götürüldü.