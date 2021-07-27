SON DAKİKA! Aydın Didim'de 2 önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan ölü bulundu! Katil komşu Nizam C. çıktı

Aydın Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı.
Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.
Bu sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, yol kenarındaki bir arazide ceset buldu.
Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi. Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.