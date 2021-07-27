SON DAKİKA! Aydın Didim'de 2 önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan ölü bulundu! Katil komşu Nizam C. çıktı

Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

KATİL ZANLISI KOMŞUSU ÇIKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde, önceki gün ortadan kaybolan ve bugün sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın katıl zanlısı olarak komşuları Nizam C. (53) polis tarafından gözaltına alındı.