Erzurum'da 7 bin lira maaşla çalışacak yerli çoban bulunamıyor

"EN DÜŞÜK ÇOBAN MAAŞI 6-7 BİN LİRA"

Hem işsizlik oranı azalır hem de gençleri elde tutmuş oluruz. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor. Öyle çobanlar var ki bir yılda 150 bin lirayla memleketlerine dönüyorlar. Buradaki yerli insanları nasıl elde tutabiliriz bunu planlamamız lazım" dedi.