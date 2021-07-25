Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 25 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Sibel ile Hakan Gören'in yakışıklısı Kerem Gören

Ayşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesleri Defne Durak

Özlem ile Şafak Öztür'ün yakışıklıları Doruk Öztür

Berrak ile Yunus Türkmen'in yakışıklısı Yusuf Efe Türkmen