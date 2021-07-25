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    • Yaşam
    • 25.07.2021 09:08
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    • 25.07.2021 09:13
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    İzmir'de korku dolu anlar! Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı

    İzmir Karşıyaka'da gece saatlerinde panik anları yaşadı. Kimliği belirsiz bir kişi akaryakıt istasyonuna el bombası fırlattı. Çalışanlar, durumu polis bildirdi. Güvenlik güçleri el bombasının oyuncak olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA
    İzmir'de panik! Benzinliğe atılan el bombası...

    Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

    Kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, yanındaki el bombasını akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden ayrıldı.

    Olayı fark eden istasyon çalışanları panikle durumu polise bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
        Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
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