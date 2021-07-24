Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 24 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Vjosana ile Onur Aydın'ın yakışıklıları Mustafa Efe Aydın

Müge Kurtuluş ile Burçin Giyim'in yakışıklısı Alimert Giyim

Özlem ile Selim Dursun'un yakışıklısı Batu Çınar Dursun

Gül ile Hasan Şahin'in prensesi Ecrin Duru Şahin