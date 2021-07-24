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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 24 Temmuz 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 24 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Vjosana ile Onur Aydın'ın yakışıklıları Mustafa Efe Aydın

    Müge Kurtuluş ile Burçin Giyim'in yakışıklısı Alimert Giyim

    Özlem ile Selim Dursun'un yakışıklısı Batu Çınar Dursun

    Gül ile Hasan Şahin'in prensesi Ecrin Duru Şahin

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 24 Temmuz 2021