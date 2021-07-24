Go-kart sporu yaparken kemeri yanlış bağlanan Furkan Özkaya ölümden döndü





Elektrikli motosiklete bindirilip otoparka götürüldüğünü ifade eden Özkaya, "Ağrılarım var. Kendimi yavaş yavaş toparlıyorum. Doktorlar psikolojik tedavi almam gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.



'OĞLUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Bülent Özkaya ise oğlu ile birlikte 12 gün boyunca çok sıkıntı çektiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlumun midesinden gelen kanı şırıngayla çektim. Bir baba olarak acının en büyüğünü yaşadım. Çocuğum ameliyata girerken, 'Baba ben yaşayacak mıyım? Size kavuşacak mıyım?' dediği an dünya başıma yıkıldı. Oğlumu bir eşya gibi, koma pozisyonundayken elektrikli bisiklet denen taşıtla, diğer müşteriler etkilenmesin diye başka bir bölgeye götürmüşler. Hiçbir müdahalede bulunmamışlar. Ayrıca oğlum koma pozisyonunda hareket etmemesi gerekirken, ona alaycı bir şekilde 'Sen erkek değil misin? Kalk yürü' diyerek oğluma büyük acı çektirmişler. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemiyorum. Böyle işletmelerin gerekli tedbirleri alması lazım. Ne bir hemşire ne bir sağlık çalışanı, hiçbir şekilde müdahale etmemiş. Go-kart çalışanları kendi yöntemleri ile çocuğu yürütmüşler ve iç kanamaya sebep olmuşlar. 50'nin üzerinde dikiş var. Ölüm tehlikesi geçirdi."