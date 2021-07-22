Tatil bölgelerinde bayram yoğunluğu! Marmaris'teki koyda tam 100 tekne kayıtlara geçti...

Bodrum, Marmaris, Datça, Göcek, Alanya, Kemer gibi tatil beldeleri son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.
Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrayan bölgelerde esnaf zor saatler yaşadı. Bazı fırınlarda ekmek bitti, pazarlarda sebze ve meyve kalmadı. Tatilciler bile kalabalıktan bunalırken, bölge halkı isyan etti.
İstanbul trafiği boşalırken, Marmara Denizi'ndeki adalarda da çılgınlık vardı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının nüfusunun 15 kat arttığını söyledi.
Heybeliada, Büyükada ve Burgazada'da nüfus yoğunluğu zirve yaptı. Eminönü ve Kabataş'taki Adalar iskelesinde büyük yoğunluk vardı.
İstanbullular'ın en yakın tatil bölgesi olan Şile'de de dün nüfus 500 bini aştı.
Yurdum insanı, bayram tatiline çıktı. Halk plajlarında şemsiye açacak yer kalmadı! Zenginler ise lüks yatları ile denizi kapattı. Marmaris'teki bir koyda tam 100 tane tekne vardı.
Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğrayan bölgelerde esnaf zor saatler yaşadı. Bazı fırınlarda ekmek bitti, pazarlarda sebze ve meyve kalmadı. Tatilciler bile kalabalıktan bunalırken, bölge halkı isyan etti.
İstanbul trafiği boşalırken, Marmara Denizi'ndeki adalarda da çılgınlık vardı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, toplam nüfusu 15 bin olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının nüfusunun 15 kat arttığını söyledi.
Heybeliada, Büyükada ve Burgazada'da nüfus yoğunluğu zirve yaptı. Eminönü ve Kabataş'taki Adalar iskelesinde büyük yoğunluk vardı.
İstanbullular'ın en yakın tatil bölgesi olan Şile'de de dün nüfus 500 bini aştı.
Yurdum insanı, bayram tatiline çıktı. Halk plajlarında şemsiye açacak yer kalmadı! Zenginler ise lüks yatları ile denizi kapattı. Marmaris'teki bir koyda tam 100 tane tekne vardı.