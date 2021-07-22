Sokak ortasında kanlı infaz! Köpek öldürülen sahibinin başından ayrılmadı

Olay, Osmangazi Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde dogo cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) bir süre köpeğini gezdirdikten sonra Gaziantep Üniversitesi önüne geldi.
Üniversitenin ön giriş kapısına geldiği esnada yanında ticari bir araç duran Durmaz'ın üzerine araç içinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Durmaz'a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Durmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.