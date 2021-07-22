Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 22 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Esengül ile Ersin Özcan'ın yakışıklısı Kuzey Aras Özcan...Ayfer ile Sadi Gökdoğan'ın çocukları Hatice Gökdoğan...Seren ve Murat Aras'ın yakışıklısı Deniz Aras...Aynur ile Önder Sevim'in yavru kartalları Yavuzalp ve Yağızefe...