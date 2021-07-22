Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'fıstık' timi | Yurttan haberler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasat döneminin yaklaşmasıyla panik de başladı. Fıstık bahçelerinin bekçileri, ellerinde av tüfekleriyle 24 saat boyunca, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için nöbet tutuyor. 15 yıldır fıstık bahçelerinde bekçilik yapan Mehmet Dağdeviren, hırsızlık yapacak olan kişilerin bekçisi olmayan arazileri tercih ettiğini söyledi.







Fıstığın getirisinin yüksek olmasından dolayı dikkatli olduklarını belirten Dağdeviren, "Gece uyumuyoruz, sadece nöbet değişimlerinde günlük 3-4 saat kadar uyuyabiliyoruz. Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz" dedi.



SİGARA YİNE ÖLDÜRDÜ

İzmit'te bir bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince oksijenin parlaması sonucu yaralanan 56 yaşındaki Alptekin Tekinalp'ten acı haber geldi. Alptekin, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Alptekin Tekinalp'in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.







ASKIDA ET!

Van'ın Erciş'te yaşayan Ömer Faruk Demir (48), Kurban Bayramı'nda 2 boğa kesti. 20 yıldır tekstil işleriyle uğraşan 3 çocuk babası Demir, kurban etlerini poşetlere koyup, ihtiyaç sahiplerinin alması için evinin bahçesindeki ağaca astı. Gelenlerle uzaktan bayramlaşan Demir, "Kurban Bayramı'nı daha anlamlı kılmak ve pandemi nedeniyle birebir iletişimin önüne geçmek için iyi bir yöntem oldu" dedi.







KAÇAN KOYUNLA KAYBOLDU

Ankara Pursaklar'da, önceki gün Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker (20), dedesinin dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak için peşinden gitti. Ancak Eker de kayıplara karıştı. AFAD, polis özel harekat ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalışmalar dün de sonuç vermedi.







KÖR KURŞUN!

Batman Gercüş'te evinin bahçesinden Tekin ailesine ait koyunların geçtiğini gören Abdurrahman Yılmaz, aile fertleri ile tartıştı. Öfkelenen Yılmaz, evdeki pompalı tüfeği alıp, etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada evinin önündeki merdivenlerde oturan 6 yaşındaki Sahra Tekin ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil, gözaltına alındı. (NECDET ÇAKIR)







SEVGİLİ KABUSU

İstanbul'da Emir Toprak, 3 yıl önce ayrıldığı takıntılı kız arkadaşı nedeniyle adeta kabus yaşadı. Sürekli tehdit ve saldırılara maruz kalan genç, son olarak ise eski kız arkadaşının tuttuğu şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Azmettiren eski sevgilisinin beraat ettiği kararda, bıçaklı saldırganlar ise bin TL'lik para cezası aldı. "Bıçak darbesi gözüme gelip kör olabilirdim ölebilirdim" diye isyan etti.







ŞAMPİYONUN SIR SONU

Avrupa şampiyonu 27 yaşındaki eski milli boksör Resul Küçük, dün Bursa'daki evinde ölü bulundu. Cenazesi Trabzon'a gönderilen Küçük'ü, sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Küçük, 65 kilogramda şampiyon olmuş, 20 ülkeden 183 boksörün arasından da 'Avrupa'nın En İyi Boksörü' ödülünü alarak isminden söz ettirmişti.







KENDİMİ SAVUNDUM

KÜTAHYA'DA güzellik ve cilt bakım uzmanı olarak çalışan 28 yaşındaki Tuğba Bahar Türkel, tartıştığı sevgilisi 38 yaşındaki Halil Bayram'ı 19 gün önce göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastanede tedavi gören Bayram, önceki gün hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Türkel'in ifadesinde; "Tartıştık ve ayrılma kararı aldım. Ancak o barışmak istiyordu. Beni darp etmeye başladı. Alkollüydü. Kendimi savundum, yoksa Halil beni öldürecekti. Çok üzgünüm asla öldürme gibi bir niyetim yoktu. Bıçağı korkut- ma amacıyla rastgele salladım " dediği öğrenildi. (İhsan TUNÇOĞLU)

