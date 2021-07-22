Amansız hastalığa yenilen Aleyna Gezer'in sevgilisi Burak Ekinci'den yürekleri yakan paylaşım

Amansız hastalık genç kadını hayattan kopardı. İstanbul'da yaşayan Aleyna Gezer, daha hayatının baharındaydı. Dr. Burak Ekinci ile mutlu bir ilişkisi vardı. Evlilik planları yapan çift, kısa süre önce aldıkları haberle şoka uğradı.
Çünkü Aleyna Gezer, kemik iliğinin yeterli sağlıklı kan hücresi üretmemesi olarak b ilinen MDS hastalığına yakalanmıştı! Hemen tedavisine başlandı. Defalarca kan bağışı yapılan genç kadını yaşatmak için doktorlar canla başla savaştı. Ancak Gezer'in durumu enfeksiyon nedeniyle ağırlaştı. Pazartesi günü hayata gözlerini kapadı.
Hayatının aşkını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Dr. Ekinci, sosyal medyadan acısını paylaştı. Sözleri herkesi ağlattı: Gelinlikle görmeyi beklerken sevdiğini kefene sokmaya nasıl alışır insan. Sen toprak altındayken nefes almaya utanıyorum. Sen gittin ben yarım kaldım buralarda.