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    • Yaşam
    • 21.07.2021 17:39
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    • 21.07.2021 17:49
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    Oksijene bağlıyken sigara içme denemesi hayatına mal oldu

    İzmit’te bakımevinde oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince oksijenin parlaması sonucu yaralanan Alptekin Tekinalp (56), tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. Haberin detayları...

    DHA
    Oksijene bağlıyken sigara içmek isteyen adam öldü

    İzmit'teki bir bakımevinde kalan, nefes almakta güçlük çektiği için oksijen tüpüne bağlı olan Alptekin Tekinalp, 1 Temmuz günü odasında sigara içmek istedi. Ancak bu sırada Tekinalp, oksijenin parlaması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Alptekin Tekinalp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Tekinalp, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alptekin Tekinalp, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Alptekin Tekinalp'in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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