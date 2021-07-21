Oksijene bağlıyken sigara içme denemesi hayatına mal oldu

İzmit'teki bir bakımevinde kalan, nefes almakta güçlük çektiği için oksijen tüpüne bağlı olan Alptekin Tekinalp, 1 Temmuz günü odasında sigara içmek istedi. Ancak bu sırada Tekinalp, oksijenin parlaması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Alptekin Tekinalp, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Tekinalp, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Alptekin Tekinalp, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.



Alptekin Tekinalp'in cenazesi, Kartepe İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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