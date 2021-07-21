İstanbul Fatih'te yürütülerek eve götürülen kurbanlık koyun bir durdu 3,5 saat boyunca hareket ettirilemedi

BABA VE OĞLU NE YAPTIYSA KOYUN BİR ADIM BİLE ATMADI

Oğlu ile koyunu bir süre yaya olarak götüren Çakıcı, Atatürk Bulvarı Caddesi'ne geldiği esnada koyun bir anda durdu. Baba ve oğlu ne yaptılarsa koyun bir türlü hareket etmedi.