Sakarya'da İhsan Solmaz sevgilisini dövdü ardından öldürüldü (Yaşam haberleri)

Sakarya'da İhsan Solmaz (49) sevgilisini dövdü. Mahalleli durumu polise bildirdi. Solmaz, sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti?" diyerek küfürler savurdu. Komşulardan B.İ. silahını ateşleyerek Solmaz'ı öldürdü. Zanlı kayıplara karıştı.

DEDEKTİF AİLE

Sultangazi'de 2,5 yıl önce lise öğrencisi Yasin Yağız (15) bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç olaydan sonra 16 yaşındaki iki kişi tutuklandı. 13 ay sonra, çocuklardan Z.Demir'in babası silahlı saldırıda öldürüldü. Yasin Yağız'ın amcasının oğlu Serkan Yağız, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Serkan Yağız'a yadım edenlerin olduğunu düşünen Hüseyin Demir'in ailesi cinayetten sonra olay yeri civarında bulunan 160 saatlik kamera görüntülerini topladı. Aile cinayeti işlediği iddia edilen, Serkan Yağız'ın yanında bulunanları savcılığa bildirdi. Demir'in öldürülmesi olayıyla ilgili Kamuran Yağız ve Nevzat Yağız tutuklandı.

184.7 MİLYON DEVRETTİ

6+JOKER bilen çıkmayınca 184 milyon 789 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 395 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 327'şer lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

BİR TALİHLİYE 199 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 199 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 734'er lira, 8 bilenler 276'şar lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira ikramiye alacak.

ŞEHİR AŞKIYASI

Dehşete düşüren olay, Ankara'da meydana geldi. Spor eğitmeni Habibe Öner, 2.5 yıl beraber olduğu Cemil A. ile ilişkisini bitirdi. Eski sevgilisi kendisini tehdit edince de durumu savcılığa bildirdi. Uzaklaştırma kararı alan Cemil A., önceki gün genç kadını takip etti. Habibe Öner'i bindiği takside 20 dakika boyunca darp etti! Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının sol elindeki 2 parmağının kırıldığı belirlendi. Dehşet dolu anlar yaşayan Öner, "İlk defa şiddete uğradım. Kadınlar korkmasınlar, cesur olsunlar" dedi. Öte yandan cani adamın da gözaltına alındığı belirtildi.

KALBİNİZİ KIYMAYIN!

Kurban Bayramı'nda et çektirme yoğunluğu bakkalları da heyecanlandırdı! Bazı marketler dükkan girişlerine "Kıyma çekilir" afişi astı. Bu durum kasapları da kızdırdı. Kasap Şehmuz Kozanoğlu, "Biz dükkanımızda un, şeker, yağ satmıyoruz. Sadece kendi işimizi yapıyoruz" diyerek bakkallara çıkıştı! Bakkal Aslan Yaşar ise "Ticaret serbesttir" açıklaması yaptı.