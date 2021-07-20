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    • Yaşam
    • 20.07.2021 12:02
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    • 20.07.2021 12:16
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    Denizli'de kurbanını keserken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

        İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.
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        Haberler Yaşam Denizli'de kurbanını keserken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti