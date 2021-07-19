'Sakin şehir' olarak bilinen Ordu'nun Perşembe ilçesinin nüfusu 5'e katlandı

Ordu'nun, dünyada 161'inci sıradaki 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, kıyı şeridi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü çalışmaların ardından çehresi değişen ilçede, Kurban Bayramı tatilinin de gelmesi ve yaz sıcaklarının artması ile birlikte yoğunluk yaşanıyor.
Plajların tam anlamıyla dolu olduğu ilçede turistlerin de gelmesi ile birlikte nüfus neredeyse 5'e katlanırken, vatandaşlar ise memnun kaldıklarını belirtiyor.
"YOĞUN BİR TALEP VAR, NÜFUS NEREDEYSE 5'E KATLANDI"
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin kıyı şehri olmasından ve havaların sıcak seyretmesinden dolayı turist akını olduğunu söyledi. Başkan Tandoğan, "Şu anda nüfusumuzun neredeyse 5 katına çıktığını söyleyebilirim. Gerçekten yoğun bir talep var. Özellikle kıyı şeridi şuanda tam anlamıyla dolu ve plajlarımız da aynı şekilde tıklım tıklım dolu.