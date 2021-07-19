'Sakin şehir' olarak bilinen Ordu'nun Perşembe ilçesinin nüfusu 5'e katlandı

Bundan da aslında memnunuz, çünkü pandemi sonrasında esnafımız zor durumdaydı. Pandemi sonrasında ilçemizde bir hareketlilik başladı ve bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sorunlarımız da başladı, altyapımızın bu konuda eksik olduğunu gördük. Çünkü kendi nüfusumuza göre yapılan altyapı, biranda nüfusun çoğalması ile beraber yetersiz kaldı. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.