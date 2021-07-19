Rize'yi sel aldı: Gülizar Karali'nin hac için biriktirdiği para da suya kapıldı

Karadeniz, yağmur felaketini yaşadı. Rize Güneysu da bu afetten nasibini aldı.

6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Gülizar Karali'nin tek katlı evinin bir bölümü ise yamaçtan kopan heyelanla yıkıldı. Karali'nin hac için biriktirdiği para da sel sularına kapıldı.

Ailesinin ve kendisinin son anda kurtulduğunu belirten Gülizar Karali, "Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti" açıklamasını yaptı.

Karali ailesini ziyaret eden AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Gülizar Karali ile bir süre sohbet etti. Avcı, "Senin hacılığını ben halledeceğim. Geçmiş olsun. Gelen mala gelsin, cana gelmesin. Hac ziyaretleri açıldığında seni ben göndereceğim" ifadelerini kullandı.