Plaka değişikliği nasıl yapılır? 2021 plaka değişikliği için gerekli evraklar neler? Ücret ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni araç alındığında, farklı bir şehre taşınıldığında ya da yıpranmış, silinmiş, hasar görmüş plakaları değiştirmek gerekir ve bunun için yapılması gereken işlemler vardır. İşte plaka değişikliği ile ilgili tüm bilgiler…
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle satış aşamasında noterde plaka değişikliği talebi iletilir. Eğer satış esnasında bu talep belirtilmezse daha sonra plaka değişimi yapılamaz. Ardından gerekli belgeler hazırlandıktan sonra bir ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil birimine başvuru yapılır. Birimin ikamet adresinizle aynı yerde olması gerekir.
ÜCRET NE KADAR?
2016 yılında 226.50 TL olarak tahsil edilen plaka değişikliği ücreti 2021 yılı itibari ile 340 TL olarak belirlenmiştir. 340 TL olan plaka değişikliği ücreti Noterden ödenmektedir. Bu ücreti ödemeden plaka değişikliği yapamayacağınızı unutmayın. Bunlara ek olarak Trafik Tescil Bürosuna ayrı bir ödeme yapılmaz. Şoförler odasında ek1 dosyası aldığınızda 2019 yılı itibariyle 50 TL ücret ödemeniz gerekir. Ek1 formu doldurtmak istenilirse bu ücreti de ödemeniz zorunludur. Emniyet tarafından 2017 yılı itibariyle belirlenen ücret bunlardan oluşuyor. 2021 yılı için ise ücretin artıp artmayacağı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik tescil sayfasında belli olacaktır. Siz de plaka değişikliği yapacaksanız bu ücretleri ödemeden işlem yapamayacağınızı unutmayınız.
PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
* Nüfus Cüzdanı
* Zorunlu Sigortaya Dair Poliçe
* Aracın eski trafik belgeleri ile birlikte plakası
* Noter satışı veya geçici tescil belgesi
* Şoförler odasından alınan nakil dosyası
* Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Olmaması Gerekir( Başvuru İçin )
* Araç Muayenesinin yani Vizesinin yapılmış olması gerekir.
Başvuru için sizden istenilen belgeler bunlardan oluşur.