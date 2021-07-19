Plaka değişikliği nasıl yapılır? 2021 plaka değişikliği için gerekli evraklar neler? Ücret ne kadar?

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle satış aşamasında noterde plaka değişikliği talebi iletilir. Eğer satış esnasında bu talep belirtilmezse daha sonra plaka değişimi yapılamaz. Ardından gerekli belgeler hazırlandıktan sonra bir ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil birimine başvuru yapılır. Birimin ikamet adresinizle aynı yerde olması gerekir.

ÜCRET NE KADAR?

2016 yılında 226.50 TL olarak tahsil edilen plaka değişikliği ücreti 2021 yılı itibari ile 340 TL olarak belirlenmiştir. 340 TL olan plaka değişikliği ücreti Noterden ödenmektedir. Bu ücreti ödemeden plaka değişikliği yapamayacağınızı unutmayın. Bunlara ek olarak Trafik Tescil Bürosuna ayrı bir ödeme yapılmaz. Şoförler odasında ek1 dosyası aldığınızda 2019 yılı itibariyle 50 TL ücret ödemeniz gerekir. Ek1 formu doldurtmak istenilirse bu ücreti de ödemeniz zorunludur. Emniyet tarafından 2017 yılı itibariyle belirlenen ücret bunlardan oluşuyor. 2021 yılı için ise ücretin artıp artmayacağı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün trafik tescil sayfasında belli olacaktır. Siz de plaka değişikliği yapacaksanız bu ücretleri ödemeden işlem yapamayacağınızı unutmayınız.