Gözyaşları Aysel oldu (Yaşam haberleri)

Bingöl'de görevli Uzman Çavuş H.Y, geçtiğimiz gün Yozgat'a izne geldi. Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile buluştu. Çiftin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.Y, beylik tabancasını çıkararak nişanlısını vurdu. Yaşar, hayatını kaybetti. H.Y. silahı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Aysel Yaşar, 7 ay önce sosyal medya hesabında, "Şiddette uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt" paylaşımında bulunarak, "Bir gün burada adımın yazılmasından korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
TIRAŞ CİNAYETİ
Kilis'te berber Ali Osman Karabalık, müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı. İş yerinden ayrılan B., tüfekle geri dönerek Karabalık'a ateş etti. Yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Yahya B. gözaltına alındı.
ARILAR SALDIRDI
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kovaların bulunduğu çiftlikte arılar çalışanlara saldırdı. Yüzlerce arının saldırısına uğrayan Şemsi Aktaş, Ümit Aktaş (57), Burhan Aktaş (32), Salih Aktaş (30), İklim Aktaş (4), yaralandı. Durumu ağır olan Şemsi Aktaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BARAJ GÖLÜ 5 CANI YUTTU
Amasya Suluova'da Levent Cenik (3), baraja düştü. Küçük çocuğu kurtarmak için ablası Havvanur (9), babaanne Sultan (50), oğlu Emrullah Cenik (19) ve kızı Elif Semiz (28), suya atladı. Ancak hepsi boğularak can verdi. İstanbul Fatih'te de 4 arkadaş tekne ile denize açıldı. Gençlerden İsa Baydal (24) yüzmek istedi. Ancak akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri Baydal'ı bulabilmek için çalışma başlattı.
AH BE ECRİN
Antalya'nın Serik'te çardakta kalan Ferhat Keskin'in 2 yaşındaki kızı Ecrin Keskin, bir anda kayboldu. Ecrin'in dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
BİR TALİHLİYE 1.9 MİLYON
5+1 bilen bir kişi bir milyon 932 bin lira kazandı. 5 bilenler 27 bin 825'er lira, 4+1 bilenler 695'er lira, 4 bilenler 51'er lira, 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.
6.2 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 6 milyon 261 bin lira devretti. 5 bilenler 15 bin 132'şer lira, 4 bilenler 627'şer lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.