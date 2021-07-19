Gözyaşları Aysel oldu (Yaşam haberleri)

Bingöl'de görevli Uzman Çavuş H.Y, geçtiğimiz gün Yozgat'a izne geldi. Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı Aysel Yaşar ile buluştu. Çiftin aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.Y, beylik tabancasını çıkararak nişanlısını vurdu. Yaşar, hayatını kaybetti. H.Y. silahı kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Aysel Yaşar, 7 ay önce sosyal medya hesabında, "Şiddette uğrayarak ölen kadınlar için dijital anıt" paylaşımında bulunarak, "Bir gün burada adımın yazılmasından korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TIRAŞ CİNAYETİ

Kilis'te berber Ali Osman Karabalık, müşterisi Yahya B. ile tıraş nedeniyle tartıştı. İş yerinden ayrılan B., tüfekle geri dönerek Karabalık'a ateş etti. Yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Yahya B. gözaltına alındı.

ARILAR SALDIRDI

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kovaların bulunduğu çiftlikte arılar çalışanlara saldırdı. Yüzlerce arının saldırısına uğrayan Şemsi Aktaş, Ümit Aktaş (57), Burhan Aktaş (32), Salih Aktaş (30), İklim Aktaş (4), yaralandı. Durumu ağır olan Şemsi Aktaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BARAJ GÖLÜ 5 CANI YUTTU

Amasya Suluova'da Levent Cenik (3), baraja düştü. Küçük çocuğu kurtarmak için ablası Havvanur (9), babaanne Sultan (50), oğlu Emrullah Cenik (19) ve kızı Elif Semiz (28), suya atladı. Ancak hepsi boğularak can verdi. İstanbul Fatih'te de 4 arkadaş tekne ile denize açıldı. Gençlerden İsa Baydal (24) yüzmek istedi. Ancak akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama kurtarma ekipleri Baydal'ı bulabilmek için çalışma başlattı.

AH BE ECRİN

Antalya'nın Serik'te çardakta kalan Ferhat Keskin'in 2 yaşındaki kızı Ecrin Keskin, bir anda kayboldu. Ecrin'in dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.