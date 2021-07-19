Amasya'da bir aile yok oldu! Barajda kaybolan 5 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Suluova Derinöz Baraj Gölü'nde piknik yapan Canikli ailesinin 3 yaşındaki çocukları Levent Cenikli çocuğu suya düştü. Bunun üzerine aileden 4 kişi daha suya girdi. Ancak Sultan Cenikli (50), Elif Semiz (28), Levent Cenikli (3) Havvanur Cenikli (8) ve Emrullah Cenikli (19) gözden kayboldu.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi. Baraj gölüne gönderilen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu Sultan Cenikli (50), Elif Semiz'in (28), cansız bedeni sudan çıkartıldı. Diğer aile fertlerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, üzücü bir durum yaşadıklarını belirterek, "Saat 16.30 sularında Levent Cenik isimli çocuğumuzun suya düşmesiyle akabinde aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor. Sonra da 5 boğulma olayı gerçekleşti. Elif ve Sultan Cenikli'yi sudan çıkarttık. Emrullah, Havvanur ve Levent Cenikli'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

KURTULAN OLMADI!

Ekiplerin arama kurtarma mücadelesinde kaybolan 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.