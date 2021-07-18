Yine bir kadın cinayeti! Yozgat'a 7 ay önce 'Korkuyorum' diyen Aysel öğretmen eşi tarafından katledildi!

7 ÖNCE 'KORKUYORUM' PAYLAŞIMI

Öte yandan Aysel Y.'nin, 3 Ocak'ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Y.'nin, 'şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt' ile paylaştığı mesajında 'Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum' yazdığı görüldü.