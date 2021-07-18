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    • Yaşam
    • 18.07.2021 22:33
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    • 18.07.2021 22:34
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    Patpat dereye uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Haberin detayları...

    İHA
    Acı olay! Patpat dereye uçtu...

    Gümeli Kale Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Ali Çobanoğlu (64) yönetimindeki "patpat" olarak bilinen tarım aracı Dağköyü yakınlarında bulunan taş ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak dereye uçtu.

    Kazada, Ali Çobanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Celattin Çobanoğlu yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden Ali Çobanoglu'nun cansız bedeni dere yatağından çıkarılarak Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Yaralı Celalettin Çobanoğlu ise Ereğli Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Patpat dereye uçtu: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı