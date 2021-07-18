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    • Yaşam
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    • 19.07.2021 00:58
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    Kütahya'da kavga! Pompalı tüfekle öldürdü

    Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (25) ile Erdal Can (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yunus G.'nin pompalı tüfekle vurduğu Erdal Can hayatını kaybetti.

    AA
    Düğünde pompalı dehşeti!

    Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

    Gümüşlü köyündeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (25) ile Erdal Can (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    POMPALI TÜFEKLE VURDU
    Yunus G, kavganın ardından evinden getirdiği pompalı tüfekle Erdal Can'a ateş etti.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Yunus G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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