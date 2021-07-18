Kütahya'da kavga! Pompalı tüfekle öldürdü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşlü köyündeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (25) ile Erdal Can (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Yunus G, kavganın ardından evinden getirdiği pompalı tüfekle Erdal Can'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Yunus G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.