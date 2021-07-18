Annenin de haberi varmış: İstanbul'da otizmli gencin ellerini bağlayıp banka oturttular

Pendik'te bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde otizmli U.A.'nın elleri arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamede mağdur U.A.'nın kendisine veya başkasına zarar verebilme durumu olduğu, hakkında kriz anlarında ilgili genelge gereği sabit bir noktaya bağlanma şeklinde karar bulunduğu belirtildi.

İddianamede bu karara rağmen, görüntülerin kaydedildiği tarihte mağdurun kriz anında olup olmadığının tespit edilemediğine dikkat çekildi. Mağdur gencin annesi A.A.'nın, otizmli oğlunun kurumda yatılı olarak kaldığını, saldırgan davranışları doğruladığı, kendisine ve başkasına zarar verdiğini belirterek, uygulanan rehabilite yöntemlerinin çoğundan haberdar olduğunu, rızasının da bulunduğunu söyledi.