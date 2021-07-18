Almanya'dan geldi patron oldu: Fadime Kroll, 350 kuzu ve 50 büyükbaş hayvanla 'Hanım Ağa'

Almanya'da 6 yıl önce emekli olunca Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen 51 yaşındaki Fadime Kroll, 'hanım ağa' oldu.

Dağ evinde bir keçi ve iki tavukla başladığı besicilikte azmi ve çalışkanlığıyla başarıyı yakalayan Kroll, birikimini de kullanarak içinde 350 kuzu ve 50 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlik kurdu.

Her sabah güneş doğmadan kalkıp hayvanlarıyla ilgilenen Kroll, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan pazarda hayvan satışı yapıyor. Kurban satışı yapan Şevket İhtiyar ise Fadime Kroll'un kurban pazarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Onun her zaman bir ayrıcalığının olduğunu vurgulayan İhtiyar, "Kurban pazarında arkadaşlarımız arasında olması bizi gururlandırıyor. Girişimci ablayı her haliyle kutluyoruz." dedi.