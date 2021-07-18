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    • Yaşam
    • 18.07.2021 10:22
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    • 18.07.2021 10:22
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    Ağrı'da minibüs refüje çarpıp devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

    Son dakika haberine göre Ağrı Patnos'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs refüje çarparak devrildi. Feci kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

    Ağrı'da minibüs refüje çarpıp devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

    Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

    Ş.K yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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