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    Vicdansızlık! Antalya'da biri 5 aylık 4 çocuk perişan halde bulundu

    Antalya'da, Gizem Y.'nin (26) terk ettiği evde 1'i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukların bazılarını baygın bulundu. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y. (32) ise görevlilere yalvarırken, sinir krizi geçirdi.

    Vicdansızlık

    Antalya'da, Gizem Y.'nin (26) önceki gün eşi ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Ancak geride 1'i 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocuklarını yalnız bıraktı. Talihsiz koca, bakmakta zorlandığı çocuklar perişan haldeyken komşulardan biri polise haber verdi. Polis eve gidince, çocukların bazılarının baygın olduğu ortaya çıktı. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y. (32) ise görevlilere yalvarırken, sinir krizi geçirdi.

    Anne ve babanın çocuklara bakma konusunda bilinçsiz olduğunu iddia eden komşulardan biri, 'Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor. Sadece mama veriyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor. Çocuklar hem temizlik olmadığı hem de yeterli beslenemedikleri için halsiz ve hastalar. Baygın haldeydiler, çok üzüldük" dedi.




    Anne Gizem Y. "Böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. pişman oldum" dedi.



    Baba Onur Y. de perişan oldu.
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    Haberler Yaşam Vicdansızlık! Antalya'da biri 5 aylık 4 çocuk perişan halde bulundu